隨著韓劇的種類越來越多，大家有了更多追劇的選擇，但有一種題材每出必中，那就是「霸道總裁」，雖然近年已經比較少推出，不過每次只要有相關話題，都會是收視保證！像是之前的金秘書、館長，都是當時很熱門的夯劇。最近，漫畫改編的《社內相親》也收到許多網友的喜愛，讓霸總劇再次掀起一股熱潮。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2017年到2022年五年內播出的韓劇中，最受網友討論的10部霸道總裁韓劇，一起來看看你心目中的霸總有沒有上榜吧！

10. Jugglers

由崔丹尼爾、白珍熙、姜惠貞和李源根主演的《Jugglers》，是一部典型的總裁秘書系列的霸總劇，一個無所不能的秘書與認為自己不需要秘書的常務nim，講述他們相遇後的故事。

傲嬌的常務常常都會搞出不少笑料，機車的他訂下了許多規定，但風水輪流轉，女主角允利後來跟成為了他的房東，讓他們更加近水樓台，更多了不少爆笑橋段，為當時的觀眾舒緩了許多生活壓力。

9. 先熱情地打掃吧

《先熱情地打掃吧》由金裕貞、尹均相主演，尹均相飾演嚴重潔癖的清潔公司CEO，金裕貞在劇中幫他克服潔癖更成為唯一能夠住進他家的人。

當時劇中他們曾親了整整三分多鐘，被韓媒封為韓劇史上「最長吻戲」的紀錄！身高191公分的尹鈞相配上身高161公分的金裕貞，有著一股最萌身高差，尹均相霸氣的一手抱起金裕貞，把她放在廚房吧台盡情接吻的畫面，讓許多觀眾都非常難忘，簡直是甜到蛀牙的程度啊！

8. 焦急的羅曼史

《焦急的羅曼史》由宋枝恩、成勛主演，從第一集就上演車震的戲碼，讓重口味的觀眾們一飽眼福，也畫上了「霸氣總裁愛上我」的開始。

DAEBOK集團本部長與集團中的營養師李宥美因一夜情相遇，本部長更因此愛上宥美，還說出「我只吃這個女人做的飯，她是我的專屬營養師。」這句話，仿佛就在說「她是我的」，非常霸氣，怎麼讓人不愛呢～

7. 瘋狂愛上你

近期在Disney+播出的《瘋狂愛上你》由金材昱、鄭秀晶、河俊、柳仁英演出，關於一個補教天王「GO Study」的公司代表與秘書的故事，盧代表個性非常難相處，還因此換過許多任秘書，只剩下女主角努力待了一年以上，後來為了報復，就在盧代表假裝失憶期間，她順勢假裝成盧代表的未婚妻，不斷出招大整他。

在這部血腥浪漫的愛情喜劇中，不少網友都表示在劇中能夠看到和以往角色的不同詮釋方式，看著他們搞笑，就像能療癒了我們下班後一整天疲憊的心情。

6. 初次見面我愛你

《初次見面我愛你》由金英光、秦基周、金栽經、具子成主演，一度在網路上被稱為《金秘書》與《變身情人》的綜合版，老梗的設定與總裁秘書的橋段都讓觀眾百看不膩。甚至還有人說，真的好難得會這麼愛上一個慣老闆，太可愛了吧！

貼心的秘書為上司打點好一切大小事，同時也讓金英光產生了依賴與信任，常常以無辜臉出現的金英光在本劇受到不少網友的關注，有別於以往的總裁高冷人設，可愛模樣圈粉不少少女們呢～

5. 愛上變身情人

《愛上變身情人》由徐玄振、李民基、李多熙、安宰賢主演，是一個關於女主角每個月有七天會變換面貌，遇上有臉盲症的男主角後的一段浪漫愛情故事。

《愛上變身情人》又被翻譯成內在美，男主角（航空公司的代表）的臉盲症，他比一般人更能體驗一個人的內在美，而他們也更像一面鏡子的互補，療癒了彼此缺少的一部分，讓觀眾們看了都忍不住希望自己也可以在公司遇到這種代表nim呢～

4. 大力女子都奉順

經典的《大力女子都奉順》，當時可說是甜到讓各地觀眾都集體得了糖尿病呢！敏敏～奉奉～看著他們每一句的對話都感覺讓人在吃蜂蜜，許多網友當時都立馬變成他們的CP粉，還稱他們為狗狗CP。

「櫻花掉落的速度每秒5公分，我的心奔向你的速度會是多少呢？」、「你…我都能看得懂。奉順吶，喜歡我好不好？」安代表每一句情話，就像全糖飲料般一句一句講到觀眾的心坎裡，讓該劇即使已經播完很久，還是不時會有網友去二刷三刷的重溫。

3. 金秘書為何那樣

說到霸總劇，大家都一定會拿《金秘書》這部劇出來比較，就是因為經典才能一直被記住，由朴敘俊與朴敏英主演，副會長nim和完美秘書在劇中不但好笑還很浪漫，因此在本劇還成為了兩位主角的代表作。

戲裡戲外的互動都讓粉絲們看得非常著迷，當時的台詞「金秘書，你剛剛叫我不要再讓你心動了？ 我想讓金秘書心動。」、「你是我的世界，也是我所有的瞬間。」也讓網友們看得非常心動，大家還因此非常入戲，不斷敲碗他們在戲外能夠在一起呢～

2. 社內相親

近期大熱的高甜度韓劇非《社內相親》莫屬，由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，無論是主線還是副CP都讓大家看得非常過癮。

副CP進展好比高鐵般，吻戲與床戲全都讓觀眾看了忍不住姨母笑，主CP也輸人不輸陣，說出土味情話完全不違和，像是「妳知道我對妳的愛，和這張卡有什麼共通之處嗎？就是都沒有限度」、「那我再告白一次，申夏莉，我喜歡妳，我不會放棄，即使妳拒絕我，我還是會繼續告白，直到妳喜歡上我為止」，天啊！是不是都讓各位愛上泰武了呢？

1. 她的私生活

《她的私生活》由微笑女神朴敏英與禁慾系男神金材昱主演，改編自漫畫《姐姐粉絲.com》，劇中題材非常貼近粉絲們，因為朴敏英在劇中就是飾演一個瘋狂的追星族，有許多小迷妹日常，相信不少粉絲看了都非常有共鳴。

無論是劇中還是現實中在IG上她與金材昱的互動，都讓粉絲們看得非常心動，網友們還表示他們的每一個吻戲都非常性感，他們兩個演戲的眼神真的讓人看了就心癢癢～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月04日至2022年04月03日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『霸道總裁韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。