國民黨台北市議員登記第二梯次開跑，有最強母雞之稱的「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康，近期大動作輔選雙北議員參選人，比黨主席朱立倫還熱門，被解讀為戰鬥藍插旗北市，他今前往市黨部替前主播柳采葳助陣時說，自己沒想那麼多，參選人有需要就協助。

趙少康多次「母雞帶小雞」，讓外界認為戰鬥藍似乎較受歡迎。趙表示，不是啦，大家都希望優秀年輕人能出頭，自己首次參選議員也差不多30歲，也是人家提拔他，畢竟政治需要新血不斷滾動，長江後浪推前浪，采葳那麼優秀，能來助陣也是他的榮幸。

媒體追問，找趙少康輔選似乎比朱立倫熱門。柳采葳則說，在國民黨現階段較為弱勢的情況下，青年參選資源少民進黨很多，此時若有任何長輩願意伸出援手，不管是誰他們都會很高興，所以自己今天是帶著感恩的心才登記。

柳采葳表示，她今天確定要登記黨內中山、大同區的初選，還特別帶麥克風小道具，因為自己過去是記者、主播，過去在第一線幫民眾看到問題、凸顯問題，現在她要跟中山、大同的民眾爭取一個服務機會，為台北市民來發聲。

趙少康則說，柳采葳沒有排斥其他人，即使他陪同登記，柳還是需要黨內資源，需要高層來支持，選舉就是這樣，廣結善緣。

至於輔選是否有壯大戰鬥藍、插旗北市的意味，他則說自己沒想這麼多，候選人需要他幹嘛他就幹嘛，無論是登記或記者會，只要有邀約他都會到，「總是盡量協助他們」，他還透露周四他也會到場陪同擬參選人登記。

由於今天有許多黨內參選人前來助陣，其中包括有侯家軍之稱的前新北市政府副發言人呂家愷，媒體追問近期侯家軍似乎與戰鬥藍走很近，他則不願多說，僅表示國民黨的年輕人需要站在一起，一起贏得2022年的選戰比較重要。