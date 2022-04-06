女星郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚16年，育有2子1女，時常在社群網站分享日常的她，曬出一張由老公拍攝的照片，只見她不僅素顏之外，因為沒修圖的緣故，雙下巴直接見客，讓她無奈表示：「我家老爺為什麼那麼不會拍照」。

郁方表示來自花蓮的朋友，為了送她鹿角蕨，凌晨三四點就從花蓮出發直奔台北，讓她直呼友情無價，不過正在整理鹿角蕨時的樣子，卻被老公用手機拍下來，只見她素顏頂著睡眼惺忪的雙眼，以及雜亂無章的頭髮入鏡，由於上傳前沒有修圖，導致真實樣貌原形畢露，雙下巴直接見客，讓她無奈表示：「我家老爺為什麼那麼不會拍照」。

對此，網友紛紛留言：「你這是居家最真實的相片，老公眼中最美的臉」、「很喜歡這張您最自然真實的美麗，女人每個年紀有每個年紀的美和韻味，不必過多的掩飾」、「若拍的醜胖全都是先生和小孩的錯」、「老公拍出來的都嘛讓人一秒想滅口啊」、「這是老公的視角⋯⋯不用懷疑」，好友何如芸則留言：「妳怎樣他都愛妳，夠了」。

郁方豪門生活過得幸福美滿，對於外界認為老公應該出手闊綽，她則曝光其私下真實一面，某次

把剩下5CC的洗髮精當作用完拿去丟掉，沒想到卻被老公糾正怎麼還有剩就丟了，認為此行為太浪費，也才意識到夫妻倆的價值觀其實有落差，也才了解到老公勤儉持家的一面。