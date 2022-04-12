方大同相隔2年推出新單曲〈清楚點〉。（賦音樂提供）

方大同暌違2年推出新單曲〈清楚點〉，意外曝光全新身分，竟「兼職」當起饒舌歌手！終於發表新歌，方大同透露近期正積極構思準備全新的專輯，「不過可能要請大家再稍等一下了，不會太快」；因疫情關係無法太快與歌迷朋友碰面的他，特別表示：「希望大家都平安，也希望很快推出新專輯給大家聽！」這2年除了創作，方大同還開發自己廚藝，尤其對於甜點這塊非常有興趣，甚至開發做出好吃的冰淇淋；而因疫情關係，原本就很宅的方大同變得更宅，甚至可以一周不出門，極度依賴網購。

〈清楚點〉唱出對當今資訊爆炸現象的內心省思所延伸之創作靈感，方大同透露有鑑於我們所處的數位時代充斥大量新聞及超載的資訊，加上社群平台如雨後春筍般湧出，令自己常有「眼花撩亂」的感覺，在「看得太快、想得太少」的狀況下，常只看到事情表象，希望透過這首歌聲聲喚起大家要用更冷靜的狀態去看待事情全貌，看得「清楚點」也才越能發現更多面向及維度。

說到讓自己「清楚點」的方法，方大同表示：「從小就理解到任何事情若不是本人親身經歷過或是身為當事人，身為旁觀者就是聽過理解到就好，一般難以做出準確的評斷，因為若不是當事人永遠不知道事情的全貌是什麼，甚至當事人也可能會因為立足點，角度與主觀性的差異，敘事表達的方式也會有所偏差。」問到一天會花多少時間在看手機上？「平均一天大概2小時，如果是聽音樂或是看音樂相關訊息，可能會稍微長一點」，一如過往「佛系」作風的方大同更透露自己不太花時間經營社群，常常是一周或一個禮拜甚至更久，笑說：「我本身就很少用社群。」

從小到大愛看「福爾摩斯」系列相關小說及影集的他，小時候常幻想自己就是福爾摩斯本人，「很欣賞他辦案時可以看到別人看不到的細節與角度，以及有著過人的耐心與聰明的腦袋及天賦」；他將這樣想法延伸到這次單曲封面的視覺呈現上，一手包辦封面設計，打趣說要歌迷聽歌同時，細心觀察的偵探才能洞察封面「隱藏彩蛋」，「這次封面看似雜亂，但封面中心點其實有一個放大鏡的，透過這個放大鏡去看透事情找尋事情的真相。而第一眼看可能看不出來其實封面藏有一個人像，但多看幾次看得『清楚點』就會發現有不同風貌」。