陳時中保證「沒在選舉」 柯文哲：不談容易 不想才困難

指揮官陳時中保證沒有在弄選舉，台北市長柯文哲表示，「大家心裡有數」，台北目前有7000多人隔離，明天上課有2萬7000多名師生停課，另外還有居家照顧後單身人口後勤補給等議題，不是純粹的防疫，換指揮官議題中央要自己考慮清楚，被問到陳時中保證沒在用選舉，柯直言「不談容易，不想才困難」。

柯文哲日前呼籲中央，別因一時的選舉而換指揮官，陳時中昨回應「如果市長有這樣的觀感，我和他保證，現在沒弄選舉啦，不需要這樣子講」。

柯文哲今日受訪表示，很多事情大家心裡都有數，他上周二看到數據，台灣有3.2萬人居家隔離，台北市有6000多人，今天則到7000多人，明天開學日台北市大概有2.7萬師生停課，造成的殺傷力比一兩個新冠肺炎重症還嚴重。

柯文哲強調，防疫不是純粹防疫，還有紓困、振興、轉型層面，防疫指揮官這兩年來只聚焦在防疫上，這造成的產業殺傷力才大。

柯文哲說，另外開始確診者在家，後勤補給怎麼送，北市有三分之一人沒有結婚，沒有家庭做緩衝，政府要直接去對每個人，這是社會結構問題， 如果他們要選舉決策會偏，中央要考慮清楚。