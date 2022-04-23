新冠肺炎疫情再創新高，國內今（23）日新增4,204例確定病例，分別為4126例本土、78例境外移入。隨著病例數攀升，今國內亦新增11例的中重症個案，其中10人中症、1人重症。前副總統呂秀蓮質疑陳時中，「沒鬼的時候，你說你很會抓鬼」，現在來了，又講得很輕鬆，老百姓無所適從。

而前副總統呂秀蓮昨在《少康戰情室》即質疑陳時中，人命關天，「你的仕途也很重要」，奉勸不要一心二用。如果要選，趕快宣布，時間也不多；如果要救民，就宣布不選，全心全意面對疫情。

對於陳時中最近發言，呂秀蓮認為有點離譜，以前講得這麼嚴重，「沒鬼的時候，你說你很會抓鬼」，現在來了，又講得很輕鬆，老百姓無所適從。

呂秀蓮強調，「我是反映基層民意」，「如果你要選，我們都祝福你，趕快宣布」，不要把人命放在手裡，把你個人的政治前途也拿在手裡，這樣真的是誤己誤人。呂認為，執政的民進黨責無旁貸，不要只看陳時中的臉色，該做的事、該講的話，應該要講出來。