新冠肺炎疫情再創新高，國內今新增4,204例確定病例，分別為4126例本土、78例境外移入，國內亦新增11例的中、重症個案。前民進黨立委郭正亮披露，民進黨內開始有一種聲音，萬一防疫出問題，民調受到衝擊，真的要全黨賭陳時中一人嗎？

郭正亮在《踢批批開講》質疑，目前8400億元的紓困預算只剩下1318億元，錢花到哪裡去？因為沒有錢編紓困預算，所以不能動不動要求停業，否則要補助。國民黨提案贈送民眾快篩，也不敢承諾，因為沒錢。

郭正亮披露，民進黨內開始有一種聲音，萬一防疫出問題，民調受到衝擊，真的要全黨賭陳時中一人嗎？因為如果真的陳時中代表民進黨出來選，防疫也出問題，會擴散開來，變成全台灣的焦點，其他縣市也連帶倒楣！所以有人建議等防疫塵埃落定再說，寧可讓疫情先結束，台北市提名可以拖到8月都沒問題，就是要確定陳時中民調沒事。

衛福部長陳時中。（資料照片）

郭正亮指出，林佳龍為何在出面宣布只想選台北市，就是聽到風聲，「疫情這關要過」，如果台灣疫情像火箭，立刻飆到6、7百萬，疫情7月就結束了。此時考驗台灣老百姓的心理狀態，如果認為陳時中超前準備這麼糟糕、資源和SOP都亂七八糟，就會抱怨，民調可能就會下挫，就不用選了！

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮也爆內幕，在內部會議時，有專家認為，這波疫情恐怕會破3、4百萬例，陳時中臉立刻沉下去！郭正亮強調，未來可以想見反彈聲浪， 快篩、藥物、兒童疫苗都沒有，各地都在確診，大家怕得要死，可以想見抱怨會有多大！