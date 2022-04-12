年輕上班族開會投影放出前晚陪伴他的18禁照，更慘的是還被女同事拍照放IG限動。（截自Dcard）

年輕上班族分享自己超慘糗事。（截自Dcard）

太悲慘了！一名剛出社會2年的職場新鮮人，在公司開會投影時連接自己的電腦，沒注意到竟放出前一晚陪伴他的「18禁乳牛妹妹照」，在場主管、同事全看到。更悲慘的是，竟有女同事眼明手快拍照放上IG限時動態，堪稱致命一擊。

一名年輕上班族在Dcard悲慘發文，表示自己是剛出社會兩年的職場新鮮人，生活單調又沒有女朋友，所以常常看一些本子或是一些老師與「大濕」的作品，撫慰被社會摧殘的幼小心靈。

前幾天開會公司投影的電腦出了一點問題，原PO非常順手的連接自己的電腦，突然台下氣氛有點僵硬，同事一直用眼神示意原PO，眼睛都快抽筋了，他這才才發現，投影幕上竟然出現昨晚陪伴他的「乳牛妹妹」！

原PO當下只覺得人生大概是要完了，會議結束後主管看著他說：「年輕人，呵！」就走了，更慘的是，提醒他到眼睛快抽筋的同事之後傳訊，告知原PO「乳牛妹妹」已被會議上一名女同事拍照放IG限動。

看到如此悲劇，眾多網友紛紛表示哀悼：「台北代表上香，這是什麼大型社會性死亡現場，為原po禱告，阿門」、「台中代表上香。主管是男是女呀？約主管一起看啊」、「新竹代表上香…別難過下一次投胎會更好！」、「萬華代表上香~~所以我說那個車呢」、「多倫多代表上香～」、「我想問在哪邊看的，身為大濕的粉覺得看圖不方便」、「原po下禮拜還能活著嗎...」。