自動傘開關一按，傘就會自動張開，十分方便。不過有網友分享影片，開關一按，傘頭竟然「噴射脫離」，落地之後彈開張傘，讓人傻眼。短短6秒影片，被分享到臉書《爆料公社》僅7小時，就獲得超過2.4萬個讚，眾多網友笑稱：血滴子、台灣也有金牌特務！

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》分享這段6秒影片並發文：「有誰能告訴我……這什麼情況？」，影片被轉貼到臉書《爆料公社》，立刻引發網友熱烈迴響，紛紛回應：「好療癒」、「好可愛」、「血滴子」、「原來台灣也有『金牌特務』」、「金士曼的武器居然在你手上耶」、「來是魔杖啊我還以為是摺傘呢」、「可藏身於民宅，又可隨身攜帶，被警察攔下都拿你沒辦法，不愧為十大暗器之首！（板凳算甚麼）」、「跟戰鬥機ㄧ樣，遇緊急事故後坐艙自動分離設計！」。

另有網友指出這是網路流傳的舊片：「哇，這影片少說5年以上了吧，沒想到考古文而且還是來自日本竟然這麼多人反應」、「印象中最原始是日本的，Twitter上的」、「我在YT看過有人P成蜘蛛爬走」。