五角大廈在13日召集8大軍火商，商討俄烏持久戰中，如何提供支援。退役中將帥化民表示，烏東會戰打完後，可能還有烏西，美國的算盤打得很長遠，一點也不虧本。

帥化民15日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，美國的算盤是打長期消耗戰，頓巴斯是第一階段的決戰，後面還有烏西，基輔、敖德薩。8大軍火商開會，就是商量生產什麼武器給美國，從下訂單到生產運輸，時間還久得很。

帥化民接著表示，現在庫存品是繼續出，因刺針、標準飛彈等有利於巷戰的，存量有限，美國現在則是搜刮愛沙尼亞、芬蘭等以前俄羅斯附庸國，都有很多俄羅斯的老式武器，也是烏克蘭人最會使用的武器，像彈簧刀等輕武器，都是庫存品，11架Mi-17則是從附庸國裡調出來的。

帥化民舉愛沙尼亞為例指出，美國祭出《租借法案》，賣給其他國家F-16，比如愛沙尼亞把手上米格、蘇愷給烏克蘭，時效性來說，烏克蘭馬上能用；愛沙尼亞以舊換新，也佔便宜；而對美國來講，以舊換新，還可以折價，甚至可發一筆軍火財。

帥化民認為，美國的大戰略是打得沒完沒了，烏東打完了，還有烏西。烏西打仗要武器，這時美國就要開放像榴砲、甲車等武器。美國算盤打得很長遠，一點也不虧本，況且武器時間到了也是要報廢。