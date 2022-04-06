歐股周三早盤從近6周的高點回落。美國和其盟友可能施加更多的制裁，進一步孤立俄羅斯經濟，並加劇全球通膨。

加入華爾街隔夜和亞洲股市周三的下跌行情，周三泛歐Stoxx 600指數早市跌1.99點或0.43%，為461.08點。市場對聯準會官員鷹派的發言感到憂慮。

科技股和非必要的消費品股下挫，領跌最多。

周三的數據顯示，供應短缺、能源價格暴漲、烏克蘭戰爭帶來的不確定性，皆抑制了製造業活動；而國外需求縮減，造成德國工業訂單下跌，高於預期。

丹麥風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)宣布撤出俄羅斯之後，下跌2.3%，該公司在俄羅斯有兩家工廠。

在周二大跌之後，法股目前跌0.9%。

一項民調顯示，馬克宏與勒龐(Marine Le Pen)在總統競選上日趨白熱化，馬克宏可能會在4月24日第二輪的選舉中勝出。

德國DAX指數跌1.1%，英國富時指數跌0.36%。