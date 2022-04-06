大學要選校或選系，讓不少家長、學生傷透腦筋。一名男網友認為，大學選擇以科系為主，且未來出社會後也不轉行的話，這輩子就只能做同樣的工作，因此好奇「大學選科系是不是很重要？」引起網友熱議。

一名男網友在PTT八卦版發文表示，準備讀大學的親戚分享，學校輔導老師鼓勵他選擇自己喜歡、有興趣的科系就讀，不過他認為，科系一填下去，未來出社會後如果不轉行，一輩子就只能做同樣的工作，因此不解詢問「大學選科系是不是很重要？」

貼文一出，不少網友紛紛回應，「科系很重要，選錯未來毀一半」、「絕對選系重要，看薪水就知道」、「你都不喜歡還念得下去嗎，搞這麼累幹嘛」、「我認識一堆學店電資系的現在收入勝過台大冷門科系」、「千萬別為了校名選爛系，你會後悔一輩子，出社會過一陣子誰管你台清交，有的工作科系不對就是不能做」。

不過也有網友持相反意見，「選校比較重要」、「校名比較重要」、「文組選校，理組選系」、「可以選校再轉系啊」、「大學選校，研究所再選系」、「有職業區別的當然選系，普羅大眾就選校」。