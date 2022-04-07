烏日分局犁份派出所利用道路概況及交通事故數據分析熱時、熱點將爆閃警示燈裝設在夜晚視線不佳及彎道角度較大的路段。（民眾提供／盧金足台中傳真）

善心人士捐贈10座太陽能LED爆閃警示燈，點亮道路。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局烏日分局犁份派出所為防制交通事故發生，轄區善心人士廖先生與陳先生知情後為減少交通事故發生，及回饋地方熱忱，各主動捐贈10座太陽能LED爆閃警示燈。

龍井區南崗產業道路，因地處大肚山區地勢陡峭，路幅狹小、彎道角度大多為邊坡且夜間燈光昏暗視線不佳，除了是前往南崗登山步道觀賞大肚山美景必經之路外抑是在地民眾及外地車輛往來的主要道路。

烏日分局犁份派出所為防制交通事故發生，轄區善心人士廖先生與陳先生知情後為減少交通事故發生及本於回饋地方熱忱，各主動捐贈10座太陽能LED爆閃警示燈。

由烏日分局犁份派出所利用道路概況及交通事故數據分析熱時、熱點將爆閃警示燈裝設在夜晚視線不佳及彎道角度較大的路段，盼藉由爆閃警示燈閃爍的燈光讓用路人提高警覺，注意道路安全減速慢行，降低交通事故發生。

犁份派出所結合犁份志工分隊於上下班時段至南崗產業道路執行交通宣導，並向每位用路人宣導本年度3月31日新上路之酒駕罰則及各項交通法令，改善交通觀念。

烏日分局對於善心人士為善不欲人知之善舉表達感謝，並提醒民眾行駛在道路上，多注意車前道路狀況。

行經路口處時須減速慢行，警方將持續針對易肇事路段編排守望、巡邏勤務及加強執法強度，輔以裝設太陽能爆閃燈及路口交通宣導改善用路人交通觀念，確實實施「交通3E政策 」概念，藉以降低交通事故發生及改善民眾用路安全。