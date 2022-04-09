因應大甲媽遶境活動，烏日警分局也在沿線設置3個警察服務站，提供茶水，發送防疫福袋，並進行防疫以及預防犯罪宣導。（台中市烏日警分局提供）

因應大甲媽遶境活動，烏日警分局也在沿線設置3個警察服務站，提供茶水，發送防疫福袋，並進行防疫以及預防犯罪宣導。（台中市烏日警分局提供）

長達9天8夜的大甲媽遶境活動在8日深夜起駕後，8日上午行經烏日、大肚、龍井區前往彰化縣境，烏日分局也在沿線設置3個警察服務站，由員警、義警、民防及志工夥伴們，提供茶水，發送防疫福袋，還有志工大姐熱心替年長者主動按摩，讓路過的民眾備感溫馨，豎起大拇指喊讚，還直呼：簡直就是「酸痛疲勞服務站」。

為維護治安及防疫規定，大甲媽遶境期間烏日分局出動250名警民力，沿線設置追分派出所、大肚分駐所、龍井分駐所三個服務站來加強為民服務，由烏日分局員警、義警、民防及志工夥伴們，免費提供隨行信眾及香客茶水、防疫福袋。

值得一提的是體恤廣大信徒長途跋涉，難免會有手腳痠痛、受傷或肌肉抽筋現象，現場還提供除痛藥膏、貼布、擦勞滅、肌樂等噴劑給民眾敷用，並發送防疫福袋，解除因長途走動之痠痛疲勞，有些志工大姐們並熱心替年長者主動塗抹痠痛藥膏並按摩，讓路過的民眾備感溫馨。

另有鑑於往年繞境路線鞭炮燃放非常可觀，於前幾年彰化縣還發生鞭炮炸傷信眾事件，為避免引發危險，今年烏日分局掃炮小組持續用自製掃泡竿長勾移除或調整鞭炮放置位置，以維護民眾及員警的安全。