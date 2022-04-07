光寶科表示，三月營收成長至151.47億元，創下四年來同期新高紀錄，月增31％、年增14％，累計前三月營收為412.31億元，年增9％。

光寶科表示，光電部門三月份營收佔整體20％；全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求成長，以及光電感測模組應用於穿戴裝置AR、VR與高階MiniLED應用出貨暢旺，加上LED車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收月增10％。

雲端及物聯網部門月營收佔比為31％，已連續三個月達到整體營收三成，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、Al智慧居家設備電源產品出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增37％。

資訊及消費性電子部門營收佔比達49％，其中筆記型電腦電源、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增36％