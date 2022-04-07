2022年全國身心障礙國民運動會（全國身障運）將於4月9日到12日在台中市進行，由於近日國內新冠肺炎疫情確診人數飆升，大會對於安心完成賽事更加重視，除了閉門進行，也會針對場館加強清消，並提醒參賽選手完賽後一定要戴上口罩。

全國身障運兩年一度，本屆由台中市政府承辦，精神標語「友愛台中、共好無限」，為了讓身心障礙選手無礙參賽，台中市政府提供各縣市代表隊申請無障礙計程車接駁服務，開閉幕期間提供定點低底盤公車接駁，並於開閉幕典禮轉播安排口述影像、聽打及手語翻譯等服務。

在競賽方面的服務，場館內配置醫護人員、運動防護員，提供選手運動傷害預防與相關緊急處理，田徑、桌球、籃球、羽球、輪椅網球等賽場並設有輔具維修站，聽障賽事提供手語翻譯服務、籃球競賽安排同步聽打，以符合選手溝通交流需求。

由於近日國內確診數增加，台中市政府運動局局長李昱叡對於賽事相關防疫措施表示，每天都會關注中央流行疫情指揮中心最新指引，賽事目前將採閉門進行，所有場館從昨天（6日）開始徹底清潔消毒，每天賽前賽後也會加強清消頻率，參賽選手比賽中按照規定可以脫下口罩，完賽後現場工作人員也會協助提醒戴上口罩，只要中央有任何規定，一定全力配合。

此外賽事籌備處擬定的防疫計畫已送交中央流行疫情指揮中心審核通過，暫停開放觀眾進場觀賽，也取消非競賽周邊活動，強化相關人員健康管理措施，要求所有工作人員及參賽人員提出賽前14天完成新冠疫苗接種兩劑證明，或賽前48小時內快篩檢測陰性證明等，在保障參賽者健康安全的前提下舉辦賽事。

本屆全國身障運有總計16個的競賽種類，11種競賽性運動種類田徑、游泳、羽球、桌球、網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球，以及5種聯誼性活動競賽特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速與特奧籃球，是國內身心障礙運動最高等級賽事。