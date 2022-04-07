整合IP解決方案業者CEVA，與服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體，以及全球數位筆技術和重要的創新者Wacom共同宣布合作開發新無線感測器模組，將數位筆的功能擴大到先進的手勢、游標和動作控制層級，提升使用者體驗。

合作三方將利用各自的專業技術開發搭載先進感測器的數位筆，OEM廠商可以利用這種數位筆提升智慧型手機、平板電腦、筆電、個人電腦、互動式白板或其他智慧顯示裝置的產品價值。

Active ES（AES）Rear IMU Module整合Wacom數位筆技術與意法半導體的客製化版低功耗6軸慣性測量單元感測器和藍牙低功耗系統晶片（SoC），以及CEVA的MotionEngine Air動作控制軟體，是一個低功耗的高功率配置數位筆解決方案，可整合到任何外形尺寸的數位筆中。

模組支援動作指向、手勢控制和3D動作追蹤。OEM廠商可以自定義修改模組參考設計，以完成一系列新應用、使用者便利性和功能。這款感測器數位筆還可當作會議簡報無線控制器，透過自然的手部動作控制游標在螢幕上移動，還可以透過一個手勢代替一系列複雜的選單和點擊指令。該軟體採用CEVA的方位補償和自適應震顫消除專利技術，確保在各種應用領域提供高度一致的直觀使用者體驗。

Wacom率先推出具備這些進階功能的AES Pen數位筆。AES Rear IMU模組的目標應用是隨插即用的模組附件，透過適用的模組介面與Wacom的AES數位筆無縫協同運作。使用AES Rear IMU模組感測器可顯著提升工作效率，簡化商務人士、學生等不同使用者的作業流程。AES Rear IMU模組支援使用者以自然手勢動作遙控裝置，將從前的個人體驗變成共享協作的使用感受。

Wacom技術解決方案業務部執行副總裁Sayatake Komine表示，我們一直在尋求改善客戶的數位筆使用體驗，我們與ST和CEVA的合作多方面擴充了數位筆的功能。手勢、指向和動作控制創造了一個自然真實的使用者界面，完美地補充了我們的數位筆功能， AES Rear IMU Module模組還可以將感測器功能應用無縫增加到AES系列數位筆中。

意法半導體消費MEMS業務部總監Simone Ferri則表示，隨著使用範例創新，可安裝在筆內的技術越來越多，數位筆採用率正以驚人的速度成長，而且成長態勢將會繼續維持下去。我們IMU感測器的精度和小尺寸，以及BLE SoC晶片非常適合在數位筆內整合感測器和連線功能，而參考設計可以讓更多Wacom客戶使用這些技術。

CEVA感測器融合業務部副總裁暨總經Chad Lucien進一步表示，很高興能與Wacom和意法半導體合作，將MotionEngine Air軟體導入數位筆市場。我們軟體程式容量不大，能夠在BLE MCU上執行，為動作感知應用提供無與倫比的識別精度和控制功能。這款創新產品是我們三方合作的成果，確保OEM廠商獲得生產級設計，在應用層級客製化軟體，實現體感數位筆設計的差異化。