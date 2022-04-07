勞動力發展署中彰投分署連續十年開辦雙軌訓練旗艦計畫，參加者結訓後可一舉拿到結訓證書、專業證照與大專院校畢業證書，還有機會無縫接軌直接就業，今年9月預計招收393個訓練名額，是近5年最多。（中彰投分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

勞動力發展署中彰投分署連續十年開辦雙軌訓練旗艦計畫，勤益科大資訊工程系微科技職類的白書銪（左2）、歐佳婷（左1）分別在前年和去年6月畢業，並順利獲得昭松科技公司留用。（中彰投分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

雙軌訓練旗艦計畫兼顧升學、就業，中彰投地區，15至29歲具高中職畢業證書或同等學力者即可報考。今年總計有5所大專院校結合54家大型企業，提供多達393個招生名額，是近年最多。（中彰投分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

雙軌三證在手，畢業即就業。勞動力發展署連續10年開辦「雙軌訓練旗艦計畫」，結訓者可取得專業證照與大學文憑，就業率逾9成，去年更高達97.44％；今年中區分署與5所大學合作，預計招收393名雙軌生，名額是近5年來最多，高中職畢業生或同等學力者即可報考。

白書銪前年自勤益科大資訊工程系微科技職類雙軌計畫4年制專班應屆畢業，在南屯昭松科技公司訓練期間，學習認真、表現亮眼，畢業隨即遭留用，目前派駐在外商美光后里廠，擔任弱電系統維護工程師；去年畢業的歐佳婷，同樣順利成為昭松科技內勤工程助理。

中彰投分署長林淑媛表示，為了強化職業訓練，更符合產業界需求，減少學用落差，2003年起與教育部攜手推動「雙軌訓練旗艦計畫」，強調師徒制與「做中學、學中做」精神，訓練計劃兼具理論課程及實務經驗，學員每周在學校上課2至3天修讀學科，在事業單位的工作崗位訓練3至4天，並休息1天，讓訓練生同步掌握學業與就業，求學期間就能擁有比一般畢業生更加豐富的實務工作歷練。

訓練生可享勞動部補助一半學費、企業給予22K訓練津貼及勞健保，表現良好畢業被留用，薪資多有3至5千元成長幅度；若被其他企業挖腳晉用，社會新鮮人起薪甚至上看30K至35K。

林淑媛說，雙軌計畫不同於過去建教合作，白天工作、晚上還要上課讀書，結訓就能取得畢業證書、結訓證書及專業職能證照等3張證書，歡迎中彰投地區的高中職應屆畢業生，或15歲以上、29歲以下有同等學力者踴躍報考，加入雙軌行列。

中彰投分署今年與勤益科大、台中科大」、朝陽科大、中台科大及南開科大等5校合作，預計招收393個雙軌名額，於9月開訓，可選擇上銀科技、大立機器、台灣引興、春源鋼鐵、環隆科技、古典玫瑰園、台灣善美的（全聯）、杏一醫療、和德昌（麥當勞）、宜家、屋馬…等54家公司，在職工作訓練機會。報考者須先通過筆試或書面審查，再經面試，並完成2周職場體驗（實習）後即可錄取受訓，詳情可電洽（04）2359-2181轉2511至2516。