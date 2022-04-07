工業電腦廠維田（6570）7日公布3月營收7,656萬元，月增27.84％，年增14.81％；累計首季營收達2.27億元，較去年同期增加45.54％，同步改寫歷年同期新高。展望第二季，在遞延效應帶動下，有望迎來「小旺季」。

維田受惠工業電腦市場成長趨勢明確，歐美市場需求持續強勁，3月營收不僅維持單月營收年增雙位數增幅，並已是連十個月刷新同期新高紀錄，業績動能暢旺。

維田進一步指出，目前雖受到深圳封城影響部分產品出貨時間，然解封後已照既定流程持續出貨，物流也已恢復正常，對整體營運影響不大，且第二季更有機會因出貨遞延而迎來小旺季，目前在手訂單更已達下半年，全年營運展望樂觀。

維田表示，隨著缺料問題逐漸緩解，全球製造業活動持續擴張，以及各國新基建計畫陸續開展，預期將帶動更多工業電腦需求。

維田長期深耕工業電腦市場，並因應客戶需求進行產品升級或轉型，大幅提高客戶的黏著度，目前在手訂單除了美國專案客戶拉貨動能增加外，下半年可望再陸續取得軌道交通與車載專案新客戶，預期營運動能將持續走高。

此外，維田在新品開發上持續布局，今年首季新推出「機器視覺應用」工業電腦，藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，可廣泛應用在製造業、人臉辨識、物流運輸、教育科技等產業，目前正與合作夥伴洽談合作細節中，預計下半年能有初步營運貢獻，拓展公司營運規模，挹注新成長動能。