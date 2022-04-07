新冠疫情再起，台灣單日新增382名本土案例，大陸也面臨極大考驗，一天內多出2.5萬人確診，其中1.8萬在上海，官方也緊急封城應對。然而山東有名已婚男主管確診後，疫調發現短短5天內造訪女同事家中8次，女子急忙在群組辯稱男方是來「修水管」，但不被採信，慘遭公幹。

根據陸媒《光明日報》報導，山東淄川一名34歲的保險公司高階男主管，早已娶妻生子，近日確診Omicron，疫調後發先男子在3月底短短5天內，造訪單身女同事位在嘉怡城的香閨高達8次，甚至有過夜紀錄，導致全社區必須居家隔離接受PCR檢測，也意外讓婚外情曝光。

事件曝光後，不少居民對女子相當不諒解，該女也急忙在社區188人的群組撇清，表示自己家裡的水管設備出問題，才會找男方過來修理，但怕說出來大家會多做聯想，才會選擇閉口，並不知道自己與男方是確診者，強調自己並非故意傳播。

但居民看到後反而更為火大，在群組內砲轟女子：「5天來修水管8次？」、「半夜2點來修？」、「當小三就當小三，不要辯解」、「修水管修到過夜？」、「在哪裡修？床上修嗎」。

事後2人身分也遭憤怒網友肉搜起底，慘遭網路霸凌，但也有人認為當小三劈腿是別人家務事，不需要過於責罵。