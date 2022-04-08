停職中的高雄市警察局三線一星警官孫啟義，2010年到2020年擔任督察室督察，利用對於轄區內涉嫌經營女侍脫衣陪酒等色情營業場所有查緝權力，竟向業者收賄，還接受脫衣陪酒及按摩招待，懲戒法院斥責他嚴重敗壞警界風紀，判決撤職停用4年。可上訴。

孫男明知劉姓男子經營的小吃店內，有越南籍女子脫衣陪酒等之營利行為，不僅故意不予自行查緝，且允諾劉男向警方關說，他要求及收受劉的招待，包括脫衣陪酒、收受劉交付之現金2萬元、按摩服務之招待、委託劉修繕鐵皮屋，未支付任何工程費用20萬元。

孫男還接受劉招待前往越南旅遊及購買家電由劉付款5萬9800元等賄賂及不正利益，期間警察臨檢劉的小吃店之次數、強度降低，無照營業亦未被移送本府裁罰。

刑事部分，檢方起訴後，高雄地方法院一審依貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂及不正利益罪，將孫男判處有期徒刑11年，褫奪公權5年；孫啟義也遭停職，並被高雄市政府移送懲戒。

懲戒法院第一審斥責孫擔任高雄市政府警察局督察室督察，職司員警違法犯紀案件之查處，以及員警考核之規劃、執行及督導等工作，不僅未能潔身自愛以為表率，更進而對受其督導之員警為關說，並收受賄賂及不正利益，違失行為之情節非輕。

合議庭認定孫男除了嚴重敗壞警界風紀外，並嚴重影響社會風氣及治安，損害政府廉能紀律之形象甚鉅，判決判決撤職、停止任用4年。