MOSFET(金氧半場效電晶體)緊缺難解，族群第一季營收報喜，力士(4923)、大中(6435)及富鼎(8261)均寫下歷史新高，此外，尼克森(3317)、杰力(5299)也寫下歷史同期新高，力士、大中、富鼎今股價大漲4%，大中、杰力漲幅也逾3%、1%。

MOSFET需求強勁，力士、大中及富鼎第一季合併營收均創下單季歷史新高，顯示MOSFET需求仍維持在高檔表現。

由於全球MOSFET市場仍呈現供不應求局面，持續帶動主要客戶保持強勁訂單拉貨力道，挹注力士單月營收表現已連續三月改寫歷年單月新高，並較去年同期成長17.37%，第一季合併營收3.17億元，較去年同期成長27.86%，也創下歷史新高。大中第一季合併營收9.69億元、年成長33.3%；富鼎首季合併營收11.32億元，年增加10%。

力士表示，從今年首季整體營收年增達27.86%來看，營收成長高於投片量也展現出力士的研發技術對營運創造的正面效益。展望2022年第二季，除PC/NB、手機等應用領域客戶持續保持良好訂單水準，並看好電源供應器、鋰電池等產業應用主要客戶亦加大訂單量能，另外，力士已於3月與主要合作晶圓代工廠簽署產能長期供應協議以期創造未來營運保持良好動能。

現階段全球MOSFET持續短缺，加上大陸疫情升溫，對供應鏈帶來更嚴峻風險，另外，由於MOSFET主要採用8吋以下尺寸的晶圓製造，在電源管理IC需求持續暢旺之際，使國際IDM大廠的MOSFET交期及價格都持續呈現上漲趨勢，加上國際IDM大廠也多將產能轉向車用，故整體交期都逾7個月，吃緊狀況短線難解。