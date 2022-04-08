跨國顧問業韋萊韜悅8日指出，超過五成的台灣大型科技企業，2022年實際、或即將的薪資調整幅度超過5％，有四分之一企業的調幅甚至超過7％，甚至有受訪大型科技業表示，「對於績效表現優異的人才，不吝嗇地給予10％以上的調薪率、甚至15-20％的調薪率」，進一步拉大激勵效果。

韋萊韜悅表示，科技業者如此高調的調薪，為的都是「留住人才」！

上述數據來自韋萊韜悅於2022年3月進行的『高科技業調薪率快閃調查』結果，調研團隊指出，科技業視人才為成長重要引擎，想方設法要留下人才，越來越多的企業因此紛紛拉高薪資調整預算。

韋萊韜悅表示，此次調查蒐集了30家台灣上市／櫃、或市值百大的科技企業資料提供，其中三分之一的企業表示將會拉高年度調薪預算的分配差異化，特別是近期市場人才需求較高的研發或工程類別人員，調薪預算將會較其他類別人才來得更高。

另外，有近兩成公司在年度例行薪資調整之外，超前特別調薪，在今年1月或2月先行第一波薪資調整，亦有些企業選擇進行結構調整，將原本第13及/或第14個月的薪資併入基本薪資中，以提高固定薪資的競爭力。

韋萊韜悅強調，同時看到有企業調高無經驗人員的起薪，以提升新鮮人加入的誘因。

韋萊韜悅組織、人才與獎酬諮詢/全球獎酬資料諮詢服務副總監彭兆壎表示，隨著台灣人口結構改變以及外資加碼台灣佈局，造成台灣面臨勞動力短缺和人才戰的壓力，這些領先企業已經採取行動、加速調整整體獎酬策略、結構和差異化等，以確保能夠應對大環境改變所帶來的挑戰。」

韋萊韜悅組織、人才與獎酬諮詢負責人姜欣嵐表示，未來能提出具吸引力的激勵做法，將會是越來越多企業關心的課題。