中華傳播學會理事長郭力昕認為，台灣從學術圈到流行文化領域，不僅高度崇拜英語，更對美國文化不假思索的崇拜，已淪自我殖民。(李侑珊攝)

政府推動全英文授課、邁向2030雙語國家，批評聲浪不斷。學者認為，台灣歷經不同政權統治，語言政策不斷更迭，但從未被英語國家直接殖民過，如今卻是從流行文化到學術界皆崇拜英語，淪為「文化自我殖民」，而雙語國家政策的導向更是經濟壓倒文化，完全沒有經過思考便推出，根本亂七八糟，以台語稱之就是：「烏魯木齊！」

台灣語文學會、台灣文化政策研究學會、中華傳播學會與台大人文社會高等研究院今共同舉辦「跨領域學界反對2030雙語國家聯合記者會」。

中華傳播學會理事長、政大傳播學院理事長郭力昕表示，台灣歷經不同政權統治，卻從來沒有被英語國家完全殖民過，經過長年發展，現在從學術圈到流行文化領域，呈現高度英語崇拜的現象，淪為「文化自我殖民」，更對美國文化不假思索的崇拜，「台灣不是殖民地，卻自我殖民！」

「民眾也就算了，國家政策制訂者，心裡也覺得英語是比較高級的語言」，郭力昕認為，如此反映的是「全民的集體文化自卑」，於此政府應當反省，該做的是如何復興語言，而不是「繼續自卑」。

郭力昕重批，雙語國家政策根本就是採取英語至上的作法，這樣執行下去，不僅將會把我國語言文化陷入萬劫不復，即便打算在校園執行全英語教學，全民英語能力也不會提升，像是新加坡就是最好的案例，所有的領導階級都是英語菁英，獨尊英語的結果，讓自我語言表達都是無力又自卑的。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩說，雙語國家根本是經濟壓倒文化的政策，「搞產業的人自以為了解語文，推出『烏魯木齊』的政策，完全沒有經過思考，亂七八糟！」

廖咸浩認為，雙語國家政策的核心只是一個想像，雖然目標是要採取全英語教學，但在國中小課堂中，像是化學或是體育等非英語課程，要執行英語教學，「這是一個笑話，延伸一個災難」，如此將導致第一語言被弱化，甚至會與華語課搶時間，更會延伸出認同混亂的問題，「不能犧牲其他學科來草菅人命！」

論及雙語政策的執行成效，廖咸浩以加拿大為例，並指出加拿大自1965年起執行法語浸潤式教學，但是到了35歲，國民卻只有8％的比例能使用雙語，當中都是社經地位高者，英語教育在當地趨向崩壞，接受單軌英語班教學者，大多數都是社經地位低者。

據了解，雙語政策的幕後推手是副總統賴清德，廖咸浩說，他與賴副總統都是新北萬里國小校友，皆是偏鄉學生，無法想像能透過雙語政策考進建中與台大，強烈呼籲三思，並立刻打消執行該政策的念頭。