演藝圈知名化妝師小芳（化名）與曖昧對象吳男及3名男性友人到日本新潟縣遊玩，不勝酒力大醉昏睡，半夜在單人房內遭同行龔姓男子性侵。小芳隔天酒醒，嚇得直接在日本當地報警，從龔男身上氣味指認其犯行。高雄地院依乘機性交罪判龔男4年，須賠40萬元，可上訴。

2020年2月小芳和吳男及3名男友人一同到日本新潟縣越後湯澤遊玩。下榻民宿後，大夥在民宿一樓交誼廳喝酒玩牌聊天，眾人開了2支1.8公升清酒，小芳自己就灌了一瓶。約莫半夜2點，小芳不勝酒力，走路都走不穩，吳男貼心的攙扶她先回房休息。

凌晨時分，剩下4男酒酣耳熱後決定回房休息。龔男趁其他人熟睡之際，偷偷潛入小芳的房間，趁小芳600度近視、爛醉意識不清，先從後方溫柔地抱住小芳，還喊小芳的小名。小芳以為是吳男，便任由龔男上下其手，最後讓龔男性侵得逞。離去年，龔男還故意說「我要回房間睡，不然早上醒來，他們會發現我不在房間」。

隔天上午酒醒，小芳害羞問吳男，吳男極力否認，說自己昨晚和其他兄弟喝酒打牌後，就一起回房睡覺。小芳才驚覺自己遭性侵，嚇得直接在日本當地先報警，小芳認出龔男濃密的體味，確認龔男就是性侵她的人。

回台後一切進入司法程序，高雄地院審理時龔男辯稱當時小芳意識清醒，兩人發生關係時，小芳還親口叫他不要內射，甚至要求他完事後留下來陪她。但其他同行的男友人卻說，大家都知道小芳和吳男曖昧到快要交往，不可能和龔男發生關係。

法官認為，小芳當時已經酒醉到意識不清，走路都需要吳男攙扶，加上近視超過600度，半昏半醒之下才被龔男性侵，審酌龔男絲毫未有和解之意，依乘機性交罪判龔男4年。民事部分小芳求償150萬元，法官審酌她開設個人工作室，是演藝圈多位知名女藝人化妝師，收入頗豐，被害後工作蒙受極大的損失，精神上的痛苦難以平復，判龔男應賠40萬元，可上訴。