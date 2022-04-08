在台灣、新加坡農曆年消費旺季挹注下，連鎖家具詩肯（6195）3月營收為1.82億元，較去年同期成長19.31％，累計今年首季營收達6.6億元，年增2.36％，創歷史同期新高。

詩肯表示，觀察3月台灣與新加坡NOVA的銷售表現，均有約20％的營收成長幅度，顯示在農曆年前家具消費高峰後，傳統淡季已過，市場對於家具的需求又逐漸回溫，估計第二季的營運動能依然有撐。

近期台灣疫情雖有升溫跡象，但詩肯表示，國人的疫苗施打率已高，加上Omicron病毒造成重症的機率極低，民眾普遍都能夠接受與病毒共存，政府也未有防疫升級措施，因此對於零售市場應不致於造成衝擊。

而政府在去年發放的振興五倍券，使用期限在4月底截止，買氣也可望再有一波小高峰，詩肯亦將在近期配合各大商場檔期，進行一連串特賣會，推估4月營收表現仍能繳出不錯的成績單。

儘管上月央行升息一碼，詩肯認為，政府接續打炒房措施包括「平均地權條例」修正草案，炒房最高罰款5000萬元等措施，並不會影響自住的剛性需求，因此正面看待家具市場持續蓬勃發展。

截至3月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有78、48、2店，共128店，除了5月將進駐秀泰生活高雄岡山店，北、中、南均有展店計畫。