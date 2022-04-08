蔡英文總統4日與家人餐敘，其中一人今確診，蔡總統今起開始隔離，對於總統與家人午宴後，這幾天到今天上午還有其他行程，接觸不少人；總統府發言人張惇涵表示，總統目前的篩檢也都是陰性，所以只要做自我健康監測應該不會有影響。

張惇涵強調，目前除了這位確診者，其他10採檢都是陰性，未來總統相關狀況，會適時跟大家報告，如果有相關的調整，或因應措施，會適時對外說明。

由於總統4日與家人午宴後，到今天總統家人確診，總統有出席民進黨中常會、防疫會議，今上午還到台北世貿，出席台北電器空調3C影音大展開幕記者會等行程，張惇涵說，這幾天防疫會議及包括其他行程上有接觸到或是共同與會者，因為跟這位確診者都沒有接觸過，總統目前的篩檢也都是陰性，所以只要做自我健康監測及應該不會有影響。

至於目前匡列狀況？他說，要由地方政府或指揮中心說明，總統是與家人聚餐，除了這位確診者，其他10採檢都是陰性，未來總統相關狀況，會適時跟大家報告。

由於總統府4月9日上午8時至下午4時開放參觀，開放區域為總統府一至三樓；張惇涵強調，目前總統府至跟跟官邸這位確診者是不同案例，也沒有相關接觸。

被問到總統4日與家人午宴後，是否還有沒有公開的行程？張惇涵說，總統若沒有公開的行程，不是在總統府就是在官邸。