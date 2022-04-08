晶鑽生醫（6815）8日公布去年財報。合併營收以3.95億元，改寫歷史新高，年增28.99%，稅後淨利4,192萬元，年增279.40%，EPS1.96元，是公司自2014年創立、2015年轉盈以來，連續第6年繳出獲利好成績單。

董事會擬配發每股現金股利0.1782元與股票股利1.5855元，合計股利1.7637元，盈餘配發率近達九成。

晶鑽表示，去年下半年受惠提美拉全系列、UTIMS第三代超音波探碩等新品上市，以及醫美需求回溫，不僅扭轉上半年虧損態勢，也帶動全年獲利逆勢成長、EPS達1.96元，更促使毛利率、營益率、稅後淨利率同步走升，分別達47%、12%、11%，較前一年度的42%、5%、4%，呈現「三率三升」。

總經理謝佳憲表示，提美拉線材是唯一由台灣自主研發與製造、並取得TFDA第二等級醫療器材上市許可的合法線雕線材，自去年10月全系列產品上市以來，目前已導入全台200-300間診所應用。而獨家代理的第三代音波系列新品也廣受好評並獲各大醫美連鎖品牌通路青睞。

謝佳憲表示，今年除預計新品上市效應可望延續外，將繼續推動提美拉線材在中國、美國的取證上市進度，以及投入包括開發次世代提美拉線材、刺激組織再生有效抗衰老且改善顏值的全新自有品牌產品。此外，為擴大旗下自有品牌與代理產品的滲透率，晶鑽持續透過「資源共享」的結盟策略，伺機引進具獨特性的國外知名醫美品牌代理，追求營運的永續成長。

晶鑽去年研發支出達2,793萬元，營收占比逾7%，並較前一年度大幅成長逾倍。謝佳憲強調，晶鑽鎖定醫療級刺激組織再生與抗老化之微整形產品領域，致力成為顏值經濟產業鏈中的上游關鍵原料供應商，繼成功插旗線雕拉提市場後，預計今年底、明年初將再推出自有品牌新品，擴大顏值經濟版塊布局，對今年營運展望抱持樂觀。