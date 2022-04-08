台積電最新營收再度繳出亮眼成績！隨著工作天數恢復正常和台幣貶值帶動下，今（8）日公告3月營收1719.67億元，僅次於1月的歷史次高，第1季合併營收4910.76億元，超越財測展望高標，也創下單季新高。不少網友看到營收大爆發憂多於喜，儘管台幣匯率相對有利，但「匯率貶成這樣 營收才跟一月一樣 丸了」、「完了600變天花板」、「買沒啥競爭力的台x銀還比台積電賺更多，看營收要幹嘛」、「看航運三熊就知道看營收沒用」。

台積電3月營收1719.67億元，月增 17%、年增33.2%；累計首季合併營收4910.76億元，增 12.1%、年增 35.5%，連7季改寫新高。

台積電首季財測估，今（2022）年第1季合併營收介於166～172億美元，以新台幣兌美元匯率27.6元計算，約合台幣4581.6～4747.2億元，較2021年第4季成長4.6～8.3％。值得留意的是，截至8日止，台幣兌美元匯率眨至28.9元。

法人表示，儘管消費性電子產品終端需求放緩，但車用晶片、高效能運算（HPC）等後市仍看好，台積電第2季成熟製程及先進製程持續滿載，在代工報價調漲和匯率續貶之下，季度營收可望續創新高。

台積電3月營收大噴發，近日股價卻持續下探，再度引發PTT股板網友正反兩面討論，不少人大讚「GG真的猛，外資真的太殺」、「長期來看一定往上走，兄弟們hold住」、「晚上看TSM表演」、「GG現在是拿來壓指數的 跟營收沒關係啦」、「這匯率是用多少算的？不過還真的猛！」、「同事從640一路撿了13張 不知道現在心情」。

但也有網友認為外資提款不講道理，「營收嚇死人 外資一樣把你當垃圾賣 賣到爽為止」、「業績這麼好 結果只被拿來但控盤工具」、「去年也是營收好，死魚一整年，年底才動」、「明年營收應該能超過I皇」、「說實話 有點少 這匯率以為該過高標 蠻令人失望」、「法說會直接提高配息 才有辦法嘎報外資」。

美國聯準會暗示激進升息打擊通膨，台股的晶圓雙雄成為外資最大提款機，台積電周五（8日）股價只小漲1元、收在567元，外資又賣超1.56萬張，累計今年以來大砍台積電超過45萬張。即使3月和首季營收亮眼，但能否抵擋外資沉重賣壓，下周四（14日）台積電法說會對未來營運展望將成為焦點。