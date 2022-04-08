王淨與賈靜雯演出的《瀑布》，是去年表現最亮眼的國片之一，而今年對她王而言是讓自己歸零的一年，決定跟過往斷捨離，「我是一個非常不喜歡說再見的人，離別很難，但只要確信自己是往好的方向前進，離別也會是一種成長。」相比於過去迎合其他人，王淨現在比過往更知道自己要什麼，「更愛自己的方法就是要適時學會放棄。以前我總是怕別人不喜歡我，但我現在可以接受別人不喜歡我，但不能誤會我。」

王淨談到近期淚水潰堤的時刻，不再是壓力的宣洩，而是接受改變與挑戰後喜悅結果，「我一直覺得要看到所 有你愛的人聚集在一起，應該只有死掉的那一刻，人生跑馬燈才會出現，結果沒想到，在《瀑布》包場的時候 這件事就發生了。」同時也讓王淨感受到親友們聚在一起所給予的力量，「以前不覺得我會成為演員，以為我會是名網路歌手，對於唱歌這件事雖然做的不是最好，但我知道這是我喜歡的，在接到樂團《傻子與白痴》的邀請時，不管是經紀人還是公司的人，他們都有一點質疑，但當時覺得我必須要去挑戰、去改變、要跳出舒適圈！」從包下戲院到首次站上舞台以歌手身份現身，王淨在這一年內，用很多次的初體驗來感受人生。

王淨梳理了她的生活，公眾人物的身份，讓她在短短幾年內長大，以往總用苛求的方式檢視自己，在新的一年她學會如何接受自身的不完美，同時也跟過去的生活模式告別，她用刪去法讓自己能不受束縛的往前走。