紫禁城即北京故宮，建於明成祖永樂四年，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，宮內裝潢奢華，總面積更多達72萬平方公尺，但清朝皇帝似乎不喜歡待在紫禁城，甚至經常居住在宮外的皇家園林，究竟為何清朝皇帝不喜歡住宮中呢？

根據《梨視頻》報導，1644年清兵入關後，多爾袞定都北京，將明朝皇宮「紫禁城」作為皇帝居所，不過他們其實並不喜歡住在宮內，以康熙皇帝為例，唯有冬天最冷時，他才會待在紫禁城內，但大多數時間他都住在宮外建造的園林「暢春園」，將暢春園作為郊外避暑聽政的離宮，經常在園裡讀書、教導皇子幾何學。

除了康熙皇帝外，雍正也建造一座皇家園林，當時康熙賜園給四子胤禛，並為之題匾「圓明園」，距離紫禁城約16多公里，1722年胤禛登基為雍正皇帝後，他開始大肆擴建，還在圓明園上朝，甚至病逝於圓明園，乾隆接手該園也非常喜歡，某一年住在紫禁城僅153天，但在圓明園卻住了168天，不僅如此，道光皇帝居園時間最短一次是201天，最長則是354天，而且同樣駕崩於圓明園。

不過為何清朝皇帝都不喜歡住在紫禁城，因為滿族人入關後就發現，其實紫禁城的設計並不適合住人，宮內由木頭建造，容易著火，為了防止火災時火勢蔓延，因此建造高聳宮牆阻擋，但也影響宮內空氣的流動性，而且北京夏天時酷熱乾燥，導致紫禁城宛如火爐，滿族人來自寒冷的北方，自然不習慣北京的天氣，驍勇善戰的皇太極就曾說過，「當此六月酷暑，揮扇納涼尚不能堪，豈能擐甲而戰乎？」表示天氣若太熱，他們連仗都不想打了。

再者，紫禁城面積雖72萬平方公尺，但建築面積僅約15萬平方公尺，能夠居住的地方並不多，且還分為皇帝舉行朝會的地方「外朝」，與處理日常政事、皇帝與后妃住所「內廷」兩部分，內廷中除了東西六宮，還有大量佛堂、戲台等，皇帝能放鬆閒逛的地方並不多，隨時都可能碰到太后或妃子等，因此反而喜歡住在宮外的園林內，既能避暑也比較自在。