搶SOHO／自營商、中小企業、與連鎖業者連線商機，合勤控集團旗下兆勤科技宣布推出機身輕巧又經濟實惠的全新GS1915系列8埠雲端交換器，包含一般型與PoE功能型。

兆勤科技強調，新推出的兩種機款均支援Nebula雲端管理平台，能為SOHO／自營商、中小企業、與連鎖業者提供靈活的網路連線、集中控管多個網路設備，無需專門的IT團隊也能輕鬆部署與控管。

兆勤科技資深副總吳維銘表示，快速、穩定、安全的網路連線，不該只是預算充足和擁有專業IT團隊的大型企業所享有的特權。透過這次全新推出的雲端交換器，可以協助SOHO/自營商、中小企業及連鎖業者也能同樣擁有靈活彈性的網路解決方案，無痛且無縫地轉移至雲端管理，讓他們可以更有效地專注於發展業務等更重要的事務上。

此外，Zyxel亦宣布於4月將推出最新10G光纖交換器XS1930-12F，協助客戶在擴大部署、轉向雲端管理、或擁抱混合工作模式時，能擁有更大的靈活性。