有名正妹因塞車，拍下1猛男在街頭拿著「請勿停車」告示牌健身，讓正妹笑稱「就地取材客家健身」。（翻攝自爆廢公社）

「整個城市都是我的健身房」，有名正妹在臉書分享一部影片，她表示在塞車的路上，看見一名猛男雙手握著「請勿停車」告示牌，並且上上下下握舉了16下，讓原PO大笑「一日健身，終身健身，就地取材，生活智慧王，勤儉持家，客家萵苣」；網友也紛紛留言表示「有心運動，哪裡都是健身房」、「何必花錢去健身房裝B呢」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1部13秒影片，她表示今天在路上塞車時，有名猛男舉動超吸引她的目光；從正妹拍攝的影片可以看到，有名猛男雙手握著一塊「請勿停車」告示牌，從正妹開始拍攝猛男，該猛男一共握舉告示牌16下，才將告示牌放下；正妹原PO也在貼文寫下「一日健身，終身健身，就地取材，生活智慧王，勤儉持家，客家萵苣」。

有名正妹因塞車，拍下1壯男在街頭拿著「請勿停車」告示牌健身，讓正妹笑稱「就地取材客家健身」。（翻攝自爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言「有心運動，哪裡都是健身房」、「整個城市都是我的健身房」、「看起來不是手在施力」、「難怪我手臂那麼細」、「說真的，那個東西超重的」、「你看吧！何必花錢去健身房裝B呢」。

不過另有網友把重點放在原PO笑聲上，質問原PO「到底是在哭還是在笑」，而且痛批看不出原PO的影片笑點在哪裡，甚至，有網友認為「身為客家人，每次都要被貼這種標籤」。