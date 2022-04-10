揭發哥哥外遇錯了嗎！有名正妹在網上發文，她表示哥哥與大嫂因工作關係，兩人沒住在一起，某天她逛夜市時，驚見哥哥與外遇對象手牽手逛夜市，她氣到直接向大嫂揭發哥哥外遇偷吃，沒想到，因這件事情，被父母氣罵「多嘴」、「社會經驗不足」、「打小報告的人都會被討厭」，甚至罵她「思想有問題」。

一名正妹在「Dcard」論壇匿名發文，她表示由於哥哥和大嫂因工作關係，沒有住在一起，某日她在夜市，竟驚見哥哥和外遇對象手牽手逛夜市，看不過去的她，便這件事情告訴大嫂，豈料，她被父母罵「多嘴」，而且還唸她「社會經驗不足」、「打小報告的人都會被討厭」，還會害到雙親，甚至還說她「思想有問題」，把事情搞大了。

有名正妹目睹哥哥外遇偷吃，向大嫂打完小報告後，竟被父母責罵「社會經驗不足」。（翻攝自Dcard）

她也說到，其實大嫂已經為了懷疑老公劈腿的事情，傷心難過很久，這段期間，父母和哥哥的朋友都不斷勸導「要穩定，要專一」，哥哥卻仍然一直向大嫂說謊，甚至刪光與外遇對象的對話紀錄；這次被她親眼看到外遇實況，也讓她嘆氣，還好兩人還未有小孩；她也另外提到，事件被揭發後，哥哥索性直接在外過夜3天，她心想應該是和外遇對象在「嘿咻」吧。

文章一出，引發網友論戰，不少男網友表示原PO處理的方式不正確「你的價值觀沒錯，但是處理方式錯了」、「牽個手而已，干妳闢事哦」，但是女網友則覺得原PO做的很好並安慰原PO「如果我是你嫂子，我也會希望你跟我說」、「可是如果我是原po 嫂嫂，我會希望有人跟我說」、「原po妳沒有錯」、「你是對的！不要管你爸媽講什麼」。