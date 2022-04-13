網路上特殊「徵才文」不少，1名網友日前徵人在討厭的親戚婚禮上「打包整桌」，讓新郎親戚吃不到菜「讓他們尷尬」，此外還有網友徵人在前女友婚禮現場「吃鯡魚罐頭」或「直接翻桌」，也有網友直接在女友與小王車震時，徵人當「拍手大隊」在對方辦完事後拍手鼓勵，藉此狠酸，每份職缺薪酬都頗豐。

有網友在臉書「偏門工作」發文，他非常討厭某個親戚，日前該親戚準備辦婚禮宴請50桌，他因此徵50名「打包人員」，工作內容就是菜一上桌就全部打包，讓新郎親戚吃不到菜「讓他們尷尬」，薪酬是一道菜300元，全包會乘以1.5倍，把桌子扛來多補貼2千，當天會提供報紙塞在紅包袋裡好方便入場。

有網友直接在女友與小王車震時，徵人當「拍手大隊」在對方辦完事後拍手鼓勵，藉此狠酸，薪酬還頗豐。(翻攝自臉書)

1名網友日前徵人在討厭的親戚婚禮上「打包整桌」，讓新郎親戚吃不到菜「讓他們尷尬」

而另類的徵才文章還不止這篇，有網友上網徵求10人在前女友的婚禮現場「吃鯡魚罐頭」，吃1罐可拿5千元，吃5罐拿3萬，吐在現場加5百，不敢吃的話可以身體淋罐頭走進會場，可拿2萬；還有另名網友是徵「翻桌高手」，讓人在前女友婚禮不斷翻桌，翻一桌給1萬「翻到你被拖出去」。

還有男網友因不滿女友與他人外遇，某次他發現女友與小王相約車震，因此決定徵人埋伏在車子附近，等對方辦完事後就圍住車子，幫他們拍手說辛苦了，薪酬是一場1千「高速拍手加100元」、「痛哭流涕加200元」、「拿頭撞車子加500附醫藥費」，約找20人左右、男女不拘。

網友徵求10人在前女友婚禮現場「吃鯡魚罐頭」，吃1罐可拿5千元，吃5罐拿3萬，吐在現場加5百，不敢吃的話可以身體淋罐頭走進會場，可拿2萬。(翻攝自臉書)