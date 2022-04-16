1名女網友日前陪家人到靈骨塔掃墓，家人讓她先自行到塔位祭拜，而她的父親發現她很迅速拜完，問她「妳怎麼那麼快，在三樓耶！不用排隊嗎？」她則驚訝地回「不是在一樓嗎？我在一樓有看到阿公的名字我就拜了啊」；其他網友笑說「都是鄰居，敲錯門而已」、「就像是去別人家跟長輩打了個招呼一樣」。

該女網友的男友在臉書「爆廢公社」發文表示，他的女友日前與家人在清明節時到靈骨塔掃墓，當時女友的家人去停車，並將供品放在一樓大廳，由女友自行到祖先的塔位祭拜，女友拜完後在門口遇到父親，父親問她「妳怎麼那麼快，在三樓耶！不用排隊嗎？」

女網友先自行到找塔位祭祖，父親發現她很迅速拜完，問她「在三樓耶！不用排隊嗎？」她則回「不是在一樓嗎？我在一樓有看到阿公的名字我就拜了啊」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友之後回應父親「蛤，不是在一樓嗎？我在一樓有看到阿公的名字我就拜了啊」，原來她看到與祖父一模一樣的名字就直接祭拜了，事後她將此事分享給原PO，原PO則發文詢問「拜錯祖先有關係嗎？需要注意什麼嗎？」

不少網友認為沒有關係，「有禮貌是好事」、「就像是去別人家跟長輩打了個招呼一樣」、「應該不算拜錯吧…一般寶塔一樓會放百家姓牌位做代表，供人祭拜」，也有人笑說「那位阿公現在正在跟鄰居炫耀：『我的孫子去年還在讀幼稚園，今年就在唸大學了呢』」、「沒關係啦，祖墳也都有人掃錯了」、「都是鄰居，敲錯門而已」。