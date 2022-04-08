去年5月因疫情停課，一名高中生在線上教學中冒用校長名字「巡堂」，被學校記大過。學生不服提訴願，教育部於今年1月決議將「大過」撤銷，請學校另做適法處分。

台灣青年民主協會昨天在臉書粉絲專頁貼文指出，去年5月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全國各級學校停止實體課程，一名高中生在線上教學時，使用同校校長的名字接連進入多個課程「巡堂」，要求授課教師報告上課狀況，多名教師不查，並與該名學生對話。

根據青民協提供的資訊，事發後，學校將冒用校長名字的學生送獎懲委員會，獎懲會認定學生侵害他人名譽，情節嚴重，決議記大過1次。學生則認為自己只是使用虛構名字做網路帳號名稱，沒有假冒身分，也沒使任何人名譽受損，且獎懲會上未提供相關證據，無法充分答辯，造成資訊不對等。

學生向教育部提起訴願，教育部今天晚間向中央社證實，訴願人因線上教學冒用校長名字「巡堂」遭記大過，教育部今年1月作成訴願決定，「將懲處大過1次撤銷，另請學校依學生獎懲規定另為適法之處分。」

青民協表示，學生冒用身分的行為確實不當，學校也有權懲處與輔導管教，但應依法行政，讓學生能為自己答辯。呼籲學校依照訴願的決議，重新按合法程序來懲處，才是對學生最好的公民教育。

青民協也表示，這次訴願的決議，有考量處分程序是否有瑕疵，可讓未來各校的獎懲處分上，能更加重視程序和實質合法性，也讓學生勇於對不合理、違反比例原則的懲處提起行政救濟。