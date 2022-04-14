國立高雄科技大學14日新增4名學生確診，衛生局證實傳染源為從北部返校上課的指標個案學生，傳染給2位同寢者和1名同班同學。國立中山大學也傳出一名老師確診，衛生局掌握到其有北部旅遊史，已針對學生等接觸對象匡列採檢中。

高雄校園停課部分，目前4校、27班。陳其邁表示，目前市府採取「強力疫調、擴大匡列」的原則。若風險可控，停課政策就能彈性調整。「速度、匡列範圍」成了防堵疫情關鍵。

高科大又有4名學生確診，衛生局表示，指標個案學生11日到校園上課，也在宿舍待了一段時間，匡列477人，第一時間檢出3人陽性（2位同寢，1位同班），顯示剛被感染、感染力很高。今日清晨1位隔離期間因轉陽，感染源確定來自指標個案、從台北帶回。

中山大學也傳有老師確診，衛生局掌握到有北部旅遊史，針對學生等接觸對象採檢中。

陳其邁解釋，校園疫調不會只針對特定樓層或教室，不確定時會擴大篩檢，甚至動用PCR採檢，比「類普篩」範圍還大。