跳湖裸泳的場景在電影中感動還原。（威視提供）

由《記得我愛你》法國「演編導全才」貝赫恭朋與瑞士知名「身障哲學家」亞歷山大喬連安攜手自編自導自演《友你才精彩》，將兩人相識18年的真摯情誼搬上大銀幕，其中一段他們初相見便相約「跳湖裸泳」的經歷，也在電影中重現，令不少觀眾備受感動落淚又破涕為笑。

現年64歲的貝赫出身自教師世家，自小對表演藝術有濃厚熱情，才華洋溢的他更是集演員、導演、作家、編劇、歌手、音樂創作者身份於一身。38歲那年，貝赫便以自導自演《橫衝直撞三兄弟》爆紅，並獲頒法國凱薩獎最佳導演；數年後又與炙手可熱的國際影星張曼玉合作文藝愛情電影《愛在異鄉的故事》，打開他在亞洲的知名度；2年後再度憑藉《記得我愛你》提名凱薩獎最佳男主角，無論是編導或表演功力都備受各界肯定。

貝赫這次在片中飾演一名冷漠的中年禮儀師，卻意外與身障送貨員展開一段療癒心靈的旅程。貝赫坦言創作初衷很簡單，「我們希望電影打動人心，因為感動就是一種改變。只要能感受到一點點想活出不同以往的欲望，不再那麼機械式生活的話，那就太棒了！」

兩人幕後情誼最初是貝赫在2003年偶然在電視上看見當時小有名氣的「身障哲學家」亞歷山大的一段訪談，深受感動的他決定主動聯繫，首通電話一講便是1小時，往後長達4年來每日熱線不間斷，儘管有著17歲的年齡差距，但兩人卻一拍即合、十分投緣，也讓貝赫形容這段關係簡直就是「一見鐘情」。

不僅如此，兩人的首次見面竟然就相揪「跳湖裸泳」，貝赫回憶道：「當天我們相約在日內瓦湖畔散步，亞歷山大突然提議游泳，但我們都沒帶泳褲，他只說了句：『那有什麼關係！』，於是我倆就只穿內褲跳進日內瓦湖游泳了。」這段有趣又獨特的生命經歷也在片中感動還原，讓許多觀眾在被動人情節逼哭後，再度破涕為笑。電影15日在台上映。