氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大；明天大氣不穩定度略提高，西半部晴時多雲、晨有霧，午後山區有局部短暫降雨的機率，東半部偶有局部短暫雨，各地仍偏暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(11日)至週三(13日)白天，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，北台灣高溫在30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。下週三晚起鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降。下週四(14日)鋒面漸遠離，上半天仍有雨，下午好轉，北台偏涼，各地早晚微冷。下週五(15日)各地晴朗穩定，白天舒適、早晚微冷。

至於馬勒卡颱風，吳德榮說，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「馬勒卡」在關島南方海面；強度逐漸增強，11日2時將跨過「中度」颱風門檻。潛勢預測路徑朝西北前進，第4天轉北、移速減慢，與最新歐洲系集模式，50次模擬的路徑大致類似。5天之後的系集模擬則顯示，逐漸受到「西風帶」的導引，轉向偏東，在日本南方海面呈現大迴轉的行徑。距離台灣遙遠，不致產生間接影響。至於另外2個熱帶擾動，發展條件不佳，是否成颱？再觀察吧！