氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日至明(16日)晨，受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷。今晚、明晨平地最低氣溫下探15度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明白天起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週(17)日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；白天氣溫逐日回升，北舒適、南微熱，早晚微冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(18日)「微弱鋒面」掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率。下週二、三(19、20日)偏東風影響，天氣好轉，西半部多雲時晴，東半部偶零星降雨。下週四(21日)又有一波更弱的鋒面掠過，天氣趨不穩定，但影響程度、待觀察。