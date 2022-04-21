在人類學著與新冠病毒共存的路上，儘管疫苗覆蓋率並不等於群體免疫，在預防感染方面也絕非百分之百奏效，不過多項研究證明，疫苗能降低感染風險以及重症率是肯定的。美國醫學協會近期刊出一項新的研究指出，已經接種過疫苗且患有某些心理疾病的人可能會發生突破性感染的風險更高，又以符合上述條件的65歲以上長者確診機率高出3.7%，部分原因除了與精神疾病導致行為風險外，還有免疫反應受損有關。

醫學期刊JAMA Network Open針對250,000名美國退伍軍人進行追蹤，全數參與者至少都接種過一劑疫苗，而其中超過一半(51.4%)的人過去曾被診斷患有精神疾病，最終報告顯示，近15%的受試者PCR採檢呈陽性，證實突破性感染的病例。

研究還表明，尤其65歲以上的長者感染風險更高。更進一步指出，該族群若有藥物濫用問題者，發生突破性感染風險高出24%；而被診斷出患有精神疾病的人則高出23%，其中又以焦慮症患者高12%、躁鬱症患者高16%、適應障礙高13%。報導指出，受試退伍軍人的精神疾病包括焦慮症、抑鬱症、創傷後壓力症候群、飲食失調症等等。

「對於患有精神疾病的病患來說，接種疫苗後得到的免疫力可能快速削弱，抑或他們對變種病毒的保護力會減少。」

此外，研究人員還發現，該報告顯示這對65歲以下族群的影響較小。原因推測是「面對面治療或醫療照顧」發生在老年人身上更頻繁，意味著傳染風險更高。