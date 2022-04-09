俄羅斯總統普丁下令揮師烏克蘭，引起國際社會撻伐聲浪，連同其子女也受到波及。外界揣測疑似普丁私生女的羅佐娃（Luiza Rozova），日前IG遭大批網友灌爆留言，近期又傳出將位於聖彼得堡的豪宅出租，月租金高達7700英鎊（折合新台幣約29萬），室內奢侈裝潢隨之曝光。

每日郵報報導，19歲的羅佐娃正試圖出租聖彼得堡的一處高級住宅，每月租金含水電費折合新台幣約29萬元。

Inside Putin's secret daughter's penthouse in St Petersburg https://t.co/3F8jCMpV1a — Daily Mail Online (@MailOnline) April 8, 2022

這棟豪宅四面環河，不僅坐擁美麗河景，室內裝潢也驚人奢侈。國際房地產公司安閣物業（Engel & Volkers）披露照片顯示，豪宅的一樓有客廳及露天陽台，往外看即可俯瞰涅瓦河景，走廊垂吊一盞氣派的水晶吊燈，客廳以白色為主色調，搭配金色花紋，營造具有層次感又古典奢華的氣息。

二樓則是房間及兒童房，房間內有一張鍍金床鋪，浴室設有大型磁磚浴缸，以及一面鍍金壁鏡；兒童房則有一片遊戲區，以及繪有美麗油畫的天花板。

至於三樓是家庭電影院與酒吧，休息區擺放真皮紅色的大沙發，以及紅磚邊框的電視；酒吧還放著一張由義大利設計師設計的金箔躺椅。

外界盛傳，羅佐娃是清潔工出身的克里沃諾吉赫(Svetlana Krivonogikh)與普丁所生的私生女，但雙方都沒有正面承認；羅佐娃曾向GQ雜誌表示，她可能與年輕時的普丁有幾分相似。