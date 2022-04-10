新北市衛生局公布居家照護計畫。(新北市衛生局提供)

新北今新增143例確診，新北市長侯友宜表示，30例新增足跡相關採檢陽性、83例居隔採檢陽性、30例居隔陰轉陽。其中外縣市相關案共44人：基隆相關案1人、北市相關案30人、台中相關案1人、台南相關案4人、屏東相關案1人、花蓮相關案5人、金門相關案2人，外縣市共44例，個案數占了3成，列管數12637人創高、解隔數1676人

侯友宜表示，三峽確診個案25例，有21例是陰轉陽，代表傳播鏈已漸漸收斂中，不過偶爾有會有新增個案出現，會繼續掌握三峽疫情。

至於居家照護，分為生活關懷及健康照護，29區居家關懷中心成立、專線也公布，未來會用EDP全災智慧管控平台確診分布圖及相關資訊做全盤性掌握，侯友宜說，明天會清楚報告健康照護部分，再跟跟中央在做聯繫核對，預計下周即可上路。

侯友宜說，鼓勵65歲以上長輩沒打疫苗趕快打，打三劑疫苗才是最可靠的保護力，5月31日前，除中央補助的500元超商禮券外，新北市再加發500元超商禮券，75歲以上長輩更鼓勵大家來打疫苗，對中重症防護可以看達到效果。