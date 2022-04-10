林奕雯（左起）、吳衣璇、莊雨潔參與公益義賣，幫助青少年。（華視提供）

華視「生活氣象主播」莊雨潔、「整點新聞主播」吳衣旋、「52動起來體育主播」林奕雯9日下午特別出席公益義賣活動，她們所準備的彩繪風箏和簽名的公益商品相當受到現場粉絲、民眾的歡迎，每件商品都是秒售賣出，義賣所得也將全數捐給台灣少年權益與福利促進聯盟，幫助經濟弱勢的青少年。

為了這場公益活動，莊雨潔和林奕雯特別彩繪風箏在現場競標義賣，播報體育新聞的林奕雯，畫的是目前美國職棒大聯盟最熱門的球員大谷翔平，Q版的造型讓許多粉絲直呼可愛！莊雨潔則是畫上卡通版自畫像，甜美的笑容和大大的眼睛，讓現場粉絲看了就很想要，兩個彩繪風箏都在活動上被粉絲們快速秒殺。林奕雯感動的說：「原本以為會是50、50的金額往上加，沒想到粉絲一加都是好幾百，非常感謝大家。」莊雨潔則表示，「看到這麼多熱情地粉絲有點受寵若驚，希望藉由義賣能幫助到一些高風險家庭、提早進入社會工作的經濟弱勢青少年，就很圓滿了」。

首次參加公益活動的吳衣璇透露之前曾到少年之家做採訪，遇過個案因為父母吸毒、家庭經濟狀況不佳，連人生安全都沒辦法顧好，更遑論就學這件事，「過去是透過新聞採訪專題報導讓大家注意到社會問題，今天改變身分來參與義賣幫助他們，相當有意義」。吳衣璇表示自己從小家境也不是很富裕，大學就開始打工賺取生活費，大學和研究所的學費都是透過助學貸款來繳，出社會才開始慢慢還，「這幾年終於還完了，還了差不多有十年！」

莊雨潔也表示自己很早就出社會，過程中要感謝很多的貴人、師長，現在自己有經濟能力了，希望能回饋社會幫助這些青少年朋友。在離島澎湖長大的林奕雯也回憶道，在自己念書的時候，身邊有些同學成績很不錯，但是因為家裡經濟的因素，被迫中止學業提前進入社會賺錢，成長過程相當地辛苦，3位主播都很能感受經濟弱勢青少年們的辛苦，盼這次活動能盡點棉薄之力。