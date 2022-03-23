體育記者林淳霈（右）加入《52動起來》採訪行列。（華視提供）

華視體育新聞再添生力軍，體育記者林淳霈加盟《52動起來》採訪行列，日前與另一位主播林奕雯一同拍攝宣傳預告。

身高比較高的林奕雯，一開始還貼心做了「紳士腿」的動作，劈開雙腿降高度想讓畫面更協調，結果後來被工作人員提醒，在虛擬綠幕前拍攝都可以調整，讓她馬上又站回正常高度。林淳霈則是透露預告中要演出熱到流汗和冷到發抖的樣子，來趣味呈現「熱門和冷門運動」，讓她笑說：「當下有種自己是演員的感覺，綠Key前拍攝要更能自己營造氣氛，隨時自High!」

私底下兩人也分享起喜愛的運動項目，林淳霈表示自己比較喜歡籃球跟棒球賽事，曾經打過大學系隊和一般組校隊籃球賽，她說：「因為非常喜歡打籃球，也才想踏入體育媒體的行業，棒球則是在入行後，愛上棒球賽事的張力和現場氣氛」，而聊到最喜歡的籃球球星，林淳霈透露是「蔣淯安」，身高雖然不高也能找出方式突破劣勢，林淳霈分享道：「入行後採訪過蔣淯安很多次，他私底下很有禮貌、謙虛，很自律，能被稱為『本土一哥』，都是努力來的」。

除了同樣喜愛台灣主流的棒球和籃球外，林奕雯也很喜歡看網球和F1賽車，她過去曾有「車子一直繞圈圈的比賽，會好看嗎？」的想法，但真的接觸採訪與了解後，漸漸發覺F1賽車是一項很有魅力的運動。林奕雯表示，在賽事中一位車手可能領先了五十幾圈，卻在最後一圈被超車，而這當中牽涉的不只是單一原因，策略運用、隊友配合、突發意外等都是決勝因素。林奕雯也特別喜愛奧斯頓馬丁車隊的賽車手Sebastian Vettel (塞巴斯蒂安維泰爾)，她透露喜歡的原因是「Sebastian個人低調又沉穩，沒有任何社群網站的帳號，但在賽場上又充滿了熱情。」

林奕雯在2017年也曾經到新加坡，親身體驗F1賽車的魅力，她回憶道：「光是在附近聽到引擎聲，就夠熱血沸騰了，還記得當時兩台法拉利一開賽就相撞退賽，當時是紅軍迷的我，帶著崩潰的心情看完比賽。但這就是F1吸引人的地方，永遠讓你想不到。」林奕雯也透露未來在華視新聞52台會持續報導F1賽事，請車迷密切鎖定。

而年前曾說過今年要挑戰「風中劍」自行車路線，林奕雯表示目前計畫在5月參加，全程約38公里行經劍南路、中社路和風櫃嘴的路線，最難的部分就再有許多爬坡路段，她說：「希望能夠好好督促自己，在5月之前規律的練習，也維持健康體態和身體狀況。」

MLB賽事即將開打，華視也將於4月9日起每週六、日上午推出「美國職棒看華視」賽事轉播，林奕雯和林淳霈兩人也將参與MLB相關新聞報導製作，邀請粉絲們準時鎖定「美國職棒看華視」，林淳霈表示，「今年滿期待道奇隊的比賽，想看他們現在的豪華陣容，究竟有多強!」《52動起來》週一至五新聞單元由主播林奕雯和吳昇鴻輪流播報，週日30分鐘節目由林奕雯播報。