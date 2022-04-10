房價高漲，買新房出租給別人到底划不划算？一名網友分享自己的朋友最近買了新房，結果自己還繼續住在50年的破公寓，好奇詢問這樣划算嗎？意外釣出內行人大讚，這樣的做法其實很聰明，因為買房前幾年只要付利息，等房價高了再賣掉可能現賺幾百萬。

一名網友在《PTT》表示，他的朋友最近買了新房，打算出租賺租金，自己還是住在50年的老公寓，而且還是租來的破房子，打算拿新房出租收到的租金來抵房貸，自己忍耐點繼續租舊房。

原PO質疑，買了新的卻不住要去住舊的，那新的被別人住過以後不就變舊了嗎，好奇買新房租人，自己卻租破房住，這樣是不是有點笨或有點奇怪，想詢問大家這樣划算嗎？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「人家是聰明吧」、「等房價漲了賣掉啊，然後再去買更貴的」、「我同學是自己租8000套房，然後買一戶租三萬三」、「我認識房地產阿北都買破房子，法拍整理完出租，他說我們買預售都盤子」、「時間拉長就知道了，這只是先苦後甘」；也有人認為「買房當理財商品，有錢才能這樣玩」。

有內行人指出，買房前幾年只要付利息，因此用房租抵掉還有剩，等房價高了再賣掉，可能現賺幾百萬；如果反過來自己住新的，中古屋拿去租人，首先房貸一樣每個月要繳，但中古屋可能租不了甚麼好價錢，出租新房住舊房比較可以減輕買房壓力，等過一段時間，房價漲起來再賣掉，價差還可以拿去整修中古屋。