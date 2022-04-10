四燈式號誌的紅綠燈若沒有綠色箭頭到底能不能左轉？一名網友好奇詢問，有多少人不知道，這種燈號就算沒有亮箭頭也可以左轉，沒想到竟然有一堆人都搞不懂，網友無奈直呼「10台車有9台不知」、「白等了」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張照片，照片中可見四燈式號誌上，最右邊的圓形燈號旁，有一個「左箭頭」的綠燈號誌，原PO發文詢問「容許我好奇一下，有多少人不知道這種燈號，就算沒有亮箭頭也可以左轉」。

網友PO出四燈式號誌詢問，有多少人不知道這種燈號，就算沒有亮箭頭也可以左轉。 (圖/截自臉書爆廢公社公開版)

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「只有台灣才會出現這種奇葩燈號」、「不要說老百姓，我看執法人員自己都不知道」、「蠻多人不知道的」、「每天都會遇到這種，圓綠燈不走，停在那邊等過年」、「真的一堆看到沒亮左轉燈就停在那，按喇叭也不理」、「我承認，我現在才知道」、「這篇文可以看出來台灣的駕照多好考」。

有內行人指出，路口沒有特別限制左轉就可以轉，圓燈代表可以直走也可以轉，但需遵守直行車優先；只有一個箭頭的話，那就只能跟著箭頭方向走；若是圓燈跟左轉一起亮的話，通常是對向變成紅燈了，這時可以直走也可以左轉，簡單來說，只亮綠燈代表可以直行+左轉；只亮左轉燈代表不能直行、僅准左轉，網友說「可惜的是，好像沒有多少用路人知道這件事的樣子」，還有人知道後驚呼「白等了」。

依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，在無其他標誌、標線禁制或指示下，圓形綠燈可准許車輛直行或左、右轉，但箭頭綠燈亮時，僅准許車輛依箭頭指示方向行駛。

有網友貼出圖示解釋。(圖/高市府交通局)