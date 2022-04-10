愛吃火鍋的人注意了！一名17歲男子近日常半夜劇烈腹痛，而且大多都是半夜睡到一半的時候痛醒，醫師一照超音波驚見，至少有五顆膽結石，一問之下才知道，原來男子常常把火鍋當宵夜吃，體重甚至飆升十多公斤，醫師警告，除了肥胖問題，高油脂食物容易形成結石，可能還會導致胃食道逆流。

基隆長庚胃腸肝膽科醫師錢政弘在粉專分享案例指出，日前在做超音波的時候，遇到一位17歲的男性年輕人，他表示這幾個月斷斷續續上腹疼痛，大約是在胸骨下方的位置，大多是在半夜一點，睡到一半的時候痛醒，一痛就是兩、三個小時，而且還會噁心、想吐。

錢政弘研判，很有可能是膽結石引起的疼痛，一照超音波，果然照到他的膽囊充滿著膽泥，已經沒有正常的膽汁，至少有五顆膽結石漂浮其中，而且每顆結石都有1.2公分以上，醫生驚呼很少看到年紀輕輕結石就這麼多，而且應該前幾年就有了。

這名男子身高173公分，體重是82公斤，他表示三年前68公斤，是上了高中才開始變胖，醫師問他變胖原因，他則坦承可能因為他有吃宵夜的習慣，雖然很少吃油炸或速食，卻很愛吃火鍋。

錢政弘強調，常吃高油脂的食物容易形成結石，而肥胖也是膽結石的危險因子，研判男子的腹痛很可能就是膽結石引起，而且膽結石疼痛有7成都是發生在晚上和半夜，奉勸他飲食習慣一定要改，不然接下來還會得到胃食道逆流。