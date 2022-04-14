新北市長侯友宜、衛福部長陳時中、疾管署副署長莊人祥三人今上午出席新北市居家照護全面啟動記者會，但現場有一名記者確診，PCR檢驗陽性，Ct值14，中央流行疫情指揮中心晚間指出，陳時中、莊人祥將於2日內進行快篩，並進行7天自我健康監測，至於疫情記者會是否會停辦，莊人祥回應「明天再說」，陳時中目前則無指揮中心行程。

指揮中心表示，由於陳時中及莊人祥今日出席該場記者會時，距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，因此將進行7天自我健康監測，目前二人身體狀況良好，另為求謹慎，期間若無相關症狀，亦將於2日內進行快篩。

外界質疑，為何侯友宜需做快篩？陳時中、莊人祥兩人不用？莊人祥接受電訪時指出，侯市長因長時間都待在同一個場地，他與部長則僅在該場地做短暫停留，沒有待超過半天就不用快篩，而且上午參加活動，就算下午驗也驗不出結果，但為求保險，會在2日內做快篩。

至於自我健康監測期間，兩人是否還能參加明天的疫情記者會？莊人祥說，依據自我健康監測指引，是不能前往不特定的接觸場所，目前還不確定是否會出席，有可能會交給醫療應變組副組長羅一鈞一人主持。